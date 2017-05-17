歐盟拒絕一帶一路 外媒：是中國的殖民事業

有外媒報導指出，歐盟28國因為投資不透明等因素拒簽一帶一路公報，甚至有人認為一帶一路就是中國的「殖民主義事業」（路透）

2017-05-17 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國剛結束為期2天的「一帶一路」論壇峰會，中國領導人習近平宣示要加大「一帶一路」建設的資金。有外媒報導指出，歐盟28國因為投資不透明等因素而拒簽中國提出的公報，導致習近平的中國夢遭到重擊，甚至有人認為一帶一路就是中國的「殖民主義事業」（a colonial enterprise）。

據《衛報》報導，1位歐盟不具名外交官指出，「一帶一路」的基礎建設要成功，有賴於資金透明、計畫共享，但「一帶一路」卻是由中國國營企業與銀行主導，歐盟各國堅持一帶一路必須符合社會與環境的永續發展，且投資計畫必須公開透明，因此團結起來不幫中國背書，讓北京當局嚇了一跳。

且西方國家主要領導人，如美國總統川普、德國總理梅克爾等人都沒有出席「一帶一路」論壇，只有義大利總理真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）出席，其它國家多半只有派出部長或低層級官員出席，印度官方甚至公開抵制這場高峰會。

報導也提到，《印度時報》一篇專欄文章就批評，「一帶一路」其實是中國推出的 「殖民主義事業」，一些歐洲的懷疑人士甚至認為，這個計畫是中國的詭計，目的就是把中國過剩的工業產能轉移到較低開發國家，並讓這些國家融入北京當局的經濟利益。

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衛報報導