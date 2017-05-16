俄國氣爆意外炸毀建築物外牆 已釀2死8傷

俄國發生氣爆。（圖擷自推特）

2017-05-16 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西南部城市伏爾加格勒（Volgograd）今天（16日）發生一起氣爆意外，目前已知至少已2人死亡、8人受傷。

綜合報導指出，俄羅斯伏爾加格勒今天下午發生氣爆，爆炸威力相當大，讓4層樓高的建築物外牆都被炸空。由於該建築物當時正在進行維修工程，初判應該是易燃氣體外洩、工作人員不小心引燃才導致氣爆。當局目前仍在進行搶救中，現在已知至少2人死亡、8人受傷。

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