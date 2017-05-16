川普被爆洩露情資 俄國可能找得到情報來源
美國總統川普（左）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右）5月10日在白宮橢圓形辦公室會面。（法新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕《華盛頓郵報》引述多位現任與前任美國官員，美國總統川普與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和俄國駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）上週於白宮開會時，分享美國國內嚴加管制的伊斯蘭國（IS）高級機敏情報，危及重要消息來源的安全，引發擔憂。
美、俄兩國均視IS為敵，但兩國不僅有限度地分享關於恐怖威脅的情報，更在敘利亞內戰時針峰相對。根據華郵報導，川普似乎向與會的俄國官員誇口，「我有很棒的情報體系，我讓人每天向我簡報很棒的情資。」
縱使川普並未透露情蒐方式的細節，仍說出美國情報單位夥伴在IS領土的城市偵察威脅。
資深的美國官員表示，「俄國可能找出我們的消息和技術。」一位處理俄國高級情報的前美國官員說，「我不認為俄國間諜機構找到（消息來源）有什麼難的。」
此外，根據官員說法，川普脫稿描述伊斯蘭國恐怖威脅的細節，內容與飛機上使用筆電有關，他也描述美國已經採取過、或是正在考慮的反恐途徑，包括伊拉克和敘利亞的的軍事行動，以及其他加強安全措施。
華郵指出，幾乎所有的政府官員不能與敵國談論相關情事，此屬違法行為，但身為總統的川普擁有公開政府秘密的廣泛權力，因此川普洩密不太可能違法。
與會的美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）在記者會上駁斥華郵報導不實「總統和外長僅檢視恐怖組織的共同威脅，包括民航的威脅，沒有時間討論情報方法」，但不接受記者提問。美國中情局和國安局皆拒絕評論此事。
美國有線電視新聞網CNN報導，共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）說，「如果報導屬實，就很麻煩了。」共和黨參議員馬侃（John McCain）保守地說，「的確令人擔憂，但我認為，我們必須一探究竟才能評論。」民主黨參議員密契爾（Nels Mitchell）在推特砲轟，「若報導屬實，不啻打臉情報體系。」
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