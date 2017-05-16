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阿根廷國腳這個動作 讓中國網友全怒了...

拉維奇的動作遭質疑是在歧視亞洲人。（圖片取自網路）

2017-05-16  17:06

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷國腳拉維奇（Ezequiel Lavezzi），在今年加入中國超級足球聯賽表現搶眼，但最近卻流出一張拉維奇拍攝宣傳照，將眼睛向外拉的動作，被質疑此舉是在歧視亞洲人，所屬球團立即發表聲明致歉。

從照片中可以看到，拉維奇用手指將眼睛往外拉，讓眼睛顯得較為細長，而這也是普遍被認為是歧視亞洲人的動作之一。照片傳出後引發大批中國網友撻伐，痛批拉維奇賺中國人的錢卻歧視中國人。

拉維奇所屬的「河北華夏幸福」發表聲明澄清，指出拉維奇的動作是應攝影師要求所擺出的輕鬆、搞怪動作，當時在場人士並無察覺不妥，這張照片也從未用於公開宣傳之中，但球團仍對此照造成的負面影響表示歉意，同時將對惡意誹謗、中傷者追究其法律責任。

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