3歲童著色運用光影深淺 網友：這成人組吧

3歲小孩的得獎作品，上色時運用深淺、陰影等著色技巧，後面的空白背景更自己加入大廈、雷電及火焰作背景映襯，著色及構圖功力驚人。（圖擷自Wawawa Wai臉書）

2017-05-16 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港一家廠商舉辦著色比賽，小朋友可以從4款不同主題的迪士尼電影主題挑選著色圖紙，比賽分成3至5歲幼兒組及6至8歲的小學組，結果有網友分享得獎作品，發現3歲小孩竟能在上色時運用深淺、陰影等技巧，還自己加入背景，讓許多網友質疑是否由父母代勞。

有網友在臉書分享香港一家攝影廠商的著色比賽得獎作品展覽，其中幼兒組亞軍作品引發網友討論，該作品為復仇者聯盟，裡頭有鋼鐵人、浩克及美國隊長3人並列，該名3歲小朋友不但替這些英雄主角上色時運用深淺、陰影等著色技巧，後面的空白背景更自己加入大廈、雷電及火焰作背景映襯，著色及構圖功力驚人。

由於作品成熟讓網友紛紛質疑這是出自於父母之手，「這成人組吧」、「不如改名做幼兒父母組」、「慚愧...自己上色不如3歲小孩」、「我認識的3歲小孩沒有一個可以塗在框裡的」、「這樣的天才不能只有我看到」。

據了解，得獎者除了作品在會館公開展示外，冠亞軍還會獲得包含專業化妝及髮型設計的主題拍攝機會。