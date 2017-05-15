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恐怖情人報復直播自焚 臉書又遭質疑
2017-05-15 22:10
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〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子因不滿前女友與他分手，於臉書直播自己自焚，過程中又衝進前女友工作的酒吧內，打算和女友同歸於盡以示報復，讓臉書直播暴力事件再添一樁！
綜合外媒報導，33歲的的麥克雷莫（Jared McLemore）在前女友工作的酒吧外頭打算自焚，並全程在臉書上直播。他拿起一桶汽油從頭上淋下，全身著火後跑進酒吧，打算與女友同歸於盡。店內的民眾隨後撲滅了火勢將他送醫，但仍傷重不治。
本次男子直播自焚，臉書隨即遭到質疑。臉書CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）本月3日才表示，直播暴力事件頻傳，將額外僱用3000名員工加強審查直播的內容。
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