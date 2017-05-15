越南迷唇姐相親被嗆 花43萬整形成功閃嫁富二代

越南一名22歲女子郭金鳳因非主流長相，常常受到言語霸凌，相親時還被男方侮辱，讓她備受打擊決定整形。（圖擷自kenh14）

2017-05-15 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕越南一名22歲女子郭金鳳（Quách Kim Phượng），因為上吊的眼角、厚唇及滿臉痘痘的極差膚況，不僅就學時期沒什麼朋友，連相親時都頻被打槍，受盡冷嘲熱諷，因此她豪砸約43萬新台幣整成「逆天美女」，最後還閃電嫁給交往僅半年的富二代男友，瞬間變成人生勝利組。

據《kenh14》報導，越南妙齡女子郭金鳳因年紀逐漸逼近適婚年齡，家人建議她多多相親，甚至打出不用聘金的條件希望能將女兒嫁出，但遭全數男方打槍。

因為非主流的外貌，讓金鳳飽受言語霸凌，相親時更有男方當場對她說：「這娶回去連飯都吃不下」、「嘴巴長這樣誰親得下去啊！」，讓她備受打擊，毅然決然走上整形之路。

花了43萬整形的金鳳，前後共花了一年在動手術及等待術後恢復，成功從醜小鴨變天鵝，還在相親時遇到富二代，2人交往僅半年便互訂終身，而脫胎換骨的金鳳表示將學習聲樂，希望能一圓小時候的歌手夢。

不少網友紛紛留言：「43萬整成這樣嫁給有錢老公也是賺了」、「好像只是化妝的差別」、「最好的投資就是投資在自己身上！」、「孩子生下來就破功了」、「這社會太現實了...」。

豪砸43萬整形的金鳳不僅變美還變白。（圖擷自kenh14）

整形後的金鳳舉手投足更加自信。（圖擷自kenh14）