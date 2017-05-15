北韓成功試射新飛彈 金正恩笑得合不攏嘴

導彈成功射出後，金正恩眉開眼笑地與周圍軍官握手慶賀。（圖擷自《勞動新聞》）

2017-05-15 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨清晨成功試射一枚導彈，飛行距離約700公里，最後落入日本海，北韓官媒今天刊出，北韓最高領導人金正恩在試射現場的照片，只見導彈成功射出後，金正恩眉開眼笑地與周圍軍官握手慶賀。

北韓《勞動新聞》今天公布30張試射現場的照片，北韓領導人金正恩親自監督這枚新飛彈試射，他在飛彈載具前聆聽軍官報告，並目送載具運送飛彈至發射現場，在飛彈已最高軌道發射後，金正恩高興握拳，眉開眼笑地與周圍軍官握手慶賀，甚至有軍官情緒激動落淚；金正恩在現場表示，今後北韓依然要持續研發各類核武。

據北韓中央通信社（KCNA）報導，昨天發射新開發的中長程戰略彈道火箭「火星12型」，飛彈飛行最高高度達2111.5公里，飛行了787公里後，精準落入公海上的目標地點，報導指出這次試射飛彈的目的是為了增加可攜核彈頭的導彈數目，警告美國不要錯估局勢。

南韓首爾慶南大學遠東研究所專家金東燁（Kim Dong-yub）估計，若採取標準軌道發射，該枚飛彈將可飛行約6千公里，射程涵蓋夏威夷。