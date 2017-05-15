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北韓新飛彈「火星12型」試射確認攜帶核彈頭能力

北韓官媒今天報導指出，北韓成功試射的飛彈是中長程新型火箭「火星12型」，試射目的是為了確認導彈攜帶核彈頭能力。（彭博）

2017-05-15  07:32

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨天清晨試射一枚導彈，飛行距離約700公里，最後落入日本海。北韓官媒今天報導指出，北韓成功試射的飛彈是中長程新型火箭「火星12型」（Hwasong-12），飛行了787公里，最高高度達2111.5公里，試射目的是為了確認導彈攜帶核彈頭能力。

北韓中央通信社（KCNA）報導，昨天發射新開發的中長程戰略彈道火箭「火星12型」，飛彈飛行最高高度達2111.5公里，飛行了787公里後，精準落入公海上的目標地點，且北韓領導人金正恩親自監督這枚新飛彈試射。

報導還提到，這次飛彈試射目的是為了增加可攜核彈頭的導彈數目，還警告美國不要錯估現在的局勢，因為美國本土和太平洋都在北韓的攻擊範圍內，北韓已具備強力的反擊能力。

全球安全計畫（UCS Global Security Program）聯合主任、飛彈專家萊特（David Wright）表示，若該枚飛彈以標準軌道發射，最遠射程可達約4500公里。南韓首爾慶南大學遠東研究所專家金東燁（Kim Dong-yub）估計，若採取標準軌道發射，該枚飛彈將可飛行約6千公里，射程涵蓋夏威夷。

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