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中國一帶一路高峰會 印度拒出席並提出警告

2017-05-14  18:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國週日（14日）舉行的「一帶一路國際合作高峰論壇」，印度官方未派出代表團參與，還警告參與國家，可能承受「無法支撐的債務負擔」。

香港《立場新聞》報導，中國「一帶一路」高峰會，共有29個國家元首、130個國家代表出席與會，中國國家主席習近平在演講中表示，將向絲路基金新增1000億人民幣（約4375億台幣）資金、未來3年將向參與的發展中國家和國際組織提供600億人民幣（約2625億台幣）援助。

根據《路透》指出，中國南邊的重要鄰國印度，則拒絕出席高峰會，印度外交部發言人貝格雷（Gopal Baglay）表示，印度不能接受一個危及主權的計畫。

「一帶一路」中有個關鍵計畫會穿越喀什米爾（Kashmir）地區與巴基斯坦，這令印度感到憤怒。印巴2國曾進行3次戰爭，其中2次就是為喀什米爾區域的爭議。

貝格雷說，「沒有一個國家可以接受忽視其主權和領土完整的計畫」，並警告這計畫有債務危險，「連接性舉措必須遵循財務負責任的原則，以避免項目為社區造成無法支撐的債務負擔」。

《路透》指出，對新絲綢之路計畫其中一個批評點，在於中國企業和銀行進行和資助的大型基礎建設項目，可能讓地主國疲於償還貸款。

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  • 中國週日（14日）舉行的「一帶一路國際合作高峰論壇」，印度官方未派出代表團參與，還警告參與國家，可能承受「無法支撐的債務負擔」。圖為中國國家主席習近平在會上演講。（美聯社）

    中國週日（14日）舉行的「一帶一路國際合作高峰論壇」，印度官方未派出代表團參與，還警告參與國家，可能承受「無法支撐的債務負擔」。圖為中國國家主席習近平在會上演講。（美聯社）

  • 中國「一帶一路」高峰會，共有29個國家元首、130個國家代表出席與會。（美聯社）

    中國「一帶一路」高峰會，共有29個國家元首、130個國家代表出席與會。（美聯社）

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