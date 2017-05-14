英海灘驚見數千隻水母 最大長90公分！

英國威爾斯西部多處海灘上，有數千隻水母。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-05-14 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯西部幾處海灘，近日有數千隻水母沖上岸，包括逾300隻桶水母（barrel jellyfish），紐奎（New Quay）海邊更出現直徑90公分的大水母，目擊民眾驚呼彷彿怪物入侵。

綜合媒體報導，近日大量水母於紐奎、彭布羅克郡（Pembrokeshire）的田碧（Tenby）、沙德斯傅特（Saundersfoot）等地海灘現蹤，連海洋生物專家佩莉（Sarah Perry）都直呼，從未見過如此驚人的水母群。

佩莉指出，天氣暖化，浮游生物大量繁殖，以它為食的水母數量也激增，牠們雖無害，但可能引發蕁麻疹，建議民眾不要觸碰。