日男欠3千萬想跳軌 阿伯一句「我欠8千萬」救了他
2017-05-14 07:08
近來有日本民眾因財務問題想跳軌自殺，沒想到一個阿伯大聲回說「我欠8千萬啊！」，當場這位民眾打消自殺的念頭。 （圖截自維基百科）
〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾輕生的原因多是財務出了狀況，近來有一名日本網友在網路貼文說到，當他有一天要搭乘地鐵時，碰到有民眾想要跳軌自殺，且還大喊「我欠3000萬啊！」，沒想到月台上卻有一個阿伯也大聲回說「我欠了8000萬啊！」，當場這位民眾打消自殺的念頭。
近來一名日本的推特網友發文寫到，他有一天搭乘地鐵卻看到一個人想跳軌自殺，而且還大喊「我欠了3千萬呀！」（約台幣800萬元），當他在猶豫不知道該怎麼辦時，卻傳來一個聲音橫空飛過說「我欠了8千萬呀！」（約台幣2130萬元），原來這聲音來自月台上的一位阿伯，沒想到這句話竟然讓那位想自殺的民眾打消了跳軌的念頭。
該篇貼文引起網友們熱烈議論，有高達數萬人點閱與轉推，許多人都認為阿伯說得有道理 ，欠8千萬都活著好好的，欠3千萬就不能認真活下去？也有人認為到底那位欠8千萬的阿伯是英雄或人渣？欠了這麼大一筆錢卻能如此理直氣壯？
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 明天起鋒面影響全台 雨勢將持續一週
- 後龍英才書院遊客少 標租拚轉型
- 自由廣場》醫療外交的核心價值
- 創意書法「寫食」 小吃明信片吸睛
- 一週大事（5月7日至13日）
- 美女爆乳站台 葉啟田怨嘆無緣
- （專訪）摔傷坐輪椅瞞1個月 林明禎回家嚇哭媽
- 二代艦進入中年 性能提升須加快
- 中了勒索病毒「WannaCry」 就連工程師都沒轍
- 奇！24小時放送佛經 瀕死老荔枝樹活過來了
- 相依牽手63年 每天逗笑失智妻子
- 台塑汽柴油 週一價格不變
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese institutions reported safe after attack
- 洪雯倩／回首之淚：西班牙的最後一顆寶石 － 記阿函布拉宮
- 馬德里網賽 納達爾擊敗喬科維奇晉決賽
- 國民黨食安遊行 六候選人都到場
- 中職兩地開打 今日賽事預告與轉播
- 黨公職募款責任額 民進黨幾乎百分百達標
- 〈生活停看聽〉生活惡習 引以為戒
- （影音）青峰美聲神翻唱《年輪說》 結尾大爆笑
- 袁艾菲不認愛肌肉男 擔心嫁不掉
- 花女灣生校友回娘家︰花蓮是故鄉
- 五人制足球冠軍 甄審甄試恐無大學讀
- 單親媽獲助 不忘教5子女感恩
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Attack affects computer systems worldwide
- 自由廣場》瓊瑤困境可以避免
- 虐瞎員工眼睛 無惡不作老闆收押
- 扶持弱勢婦女 海線服務中心啟用
- 公共運輸「搭到飽」月票 十月上路
- 柯博文賣火鍋 送暖單親媽賀節
- 宜蘭縣運開鑼 2700選手較勁
- 新竹輕軌 20年規劃改變城市
- 獲選宜蘭模範媽 收表揚公文隔日病逝
- 不放棄唐氏症兒 「千層媽媽」展韌性
- 台灣無法出席WHA 學者：國際參與應跳脫兩岸框架
- 賀陳旦︰軌道取代公路 成為公共運輸骨幹
- 起步快、停車快、彈性大//輕軌 增加都市開發的可能性
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 New navy frigates welcomed to port
- 成全明年想旅外 「大王條款」又一條?
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日男欠3千萬想跳軌 阿伯一句「我欠8千萬」救了他
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分