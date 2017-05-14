日男欠3千萬想跳軌 阿伯一句「我欠8千萬」救了他

近來有日本民眾因財務問題想跳軌自殺，沒想到一個阿伯大聲回說「我欠8千萬啊！」，當場這位民眾打消自殺的念頭。 （圖截自維基百科）

2017-05-14 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾輕生的原因多是財務出了狀況，近來有一名日本網友在網路貼文說到，當他有一天要搭乘地鐵時，碰到有民眾想要跳軌自殺，且還大喊「我欠3000萬啊！」，沒想到月台上卻有一個阿伯也大聲回說「我欠了8000萬啊！」，當場這位民眾打消自殺的念頭。

近來一名日本的推特網友發文寫到，他有一天搭乘地鐵卻看到一個人想跳軌自殺，而且還大喊「我欠了3千萬呀！」（約台幣800萬元），當他在猶豫不知道該怎麼辦時，卻傳來一個聲音橫空飛過說「我欠了8千萬呀！」（約台幣2130萬元），原來這聲音來自月台上的一位阿伯，沒想到這句話竟然讓那位想自殺的民眾打消了跳軌的念頭。

該篇貼文引起網友們熱烈議論，有高達數萬人點閱與轉推，許多人都認為阿伯說得有道理 ，欠8千萬都活著好好的，欠3千萬就不能認真活下去？也有人認為到底那位欠8千萬的阿伯是英雄或人渣？欠了這麼大一筆錢卻能如此理直氣壯？

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