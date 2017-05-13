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驚！ 研究：笑臉讓人變老、驚訝使人看來年輕

2017-05-13  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕人們過去總以為保持笑容會讓人看起來更年輕，但加拿大韋仕敦大學（Western University）腦與心智研究所所長古德爾（Melvyn Goodale），經研究後指出，笑臉會讓人看起來更老，反倒是驚訝的表情使人更為年輕。

據美國科學網站《EurekAlert》報導，古德爾從他共同參與的一項研究中發現，微笑的人看起來比撲克臉的人更老2歲，而驚訝的表情則讓人比較年輕。古德勒說，微笑的老化效應，源於微笑時在眼睛周圍形成的皺紋；另一方面，驚訝的表情卻平滑了臉部皺紋。

研究方法為向受試者提供笑臉、撲克臉、驚訝臉3種表情，受試者們在看完後，第一時間覺得笑臉的年齡最老，驚訝臉則最年輕。但過了一段時間讓他們回想，受試者反而覺得笑臉最年輕，這代表「笑會年輕」的刻板印象已根深柢固。此項研究刊登於《Psychonomic Bulletin and Review》期刊上。

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  • 人們過去以為笑會使人年輕，但研究指出其實笑臉讓人看來變老。（情境照）

    人們過去以為笑會使人年輕，但研究指出其實笑臉讓人看來變老。（情境照）

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