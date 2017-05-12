快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
驚喜包？M&M's巧克力「鑲」中國蟑螂 買家怒投訴
2017-05-12 21:17
澳洲25歲男子羅斯沃恩在中國製造的M&M's巧克力塊中，驚見一隻鑲在巧克力內的死蟑螂，將此事po網後，食品商卻出面表示蟑螂應是開包裝時跑進去的。（圖擷自DailyMail）
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一名25歲男子羅斯沃恩（Kyle Rosewarne），指出在M&M's巧克力塊中，發現一隻死蟑螂「鑲」在其中，他指出這隻「中國蟑螂」可能引發很嚴重的食安問題，但製造商卻堅稱蟑螂很可能是打開包裝後才跑進去的。
綜合外媒報導，羅斯沃恩在一間超市買了一包中國製造的M&M's巧克力塊，吃了4塊後，驚見一隻死蟑螂「鑲」在其中，羅斯沃恩一開始曾向M&M's巧克力公司投訴，但卻沒被受理。
之後他在臉書專頁上，將自己的遭遇PO網，指出這隻蟑螂應該是在製造過程中跑進去的，貼文沒多久便引發廣大迴響，M&M's所屬的瑪氏食品（Mars）才向他致歉，並承諾向他賠償超巿現金券，但仍否定是產地的問題，而指蟑螂是在「開包裝時」跑進去的。
瑪氏食品發言人回應表示，已請昆蟲專家檢視該蟑螂，認為這種蟑螂並非產地品種，且產品經過31道品質與安全檢測的把關後，才會包裝運輸販售。
但羅斯沃恩顯然不能接受這種說詞，他表示「如果這不是單一事件，那這將會是一個非常嚴重的問題」，並反駁如果真如瑪氏所說，蟑螂是開包裝後跑進來的，那我在吃的時候牠應該就會竄出來，怎麼會死在巧克力裡？並表示或將與當地衛生部針對此事件做聯繫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- MLB》光芒金手套怎麼了？竟一周出現兩次要命失誤（影音）
- 桃市划船成績斐然 議員爭取後池堰作訓練基地
- 盤查可疑男子 電腦包內翻出14本存摺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Bill makes progress amid confrontation
- 林口工一打造產業專區 最快明年初重劃
- 青爺變未婚妻 邵雨薇今晚「粗乃講」
- 1.7億筆個資外洩 蔡總統也在列
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- MLB》昨差點上演完投完封 前田健太變傷兵
- （圖輯）袁詠琳牽小孩走秀不受控 大露辣腿笑容解尷尬
- 世衛不邀台灣 總統府：遺憾與不滿
- 《甘味》繼假人頭再惡搞！ 謝承均秒變白髮神父
- 人妻包裝術 輕盈細緻
- 嘟嘟千K禮讚 兩個情人頒獎
- MLB》大都會投手又傳噩耗 最強終結者右肩恐動刀
- MLB》凱可第6勝領先群雄 太空人再見阻殺氣走洋基（影音）
- 涉詐勞保二千萬 起訴三總醫師
- 嘟嘟有多自律 喇叭’01年就見識
- 《設計師與運動對話》1
- 開保時捷用窗戶夾警的手 原來是為了守護這些
- 五月天、田馥甄注意！金曲入圍名單在這天公布
- 瑞聲作假帳？股價重挫10%
- 感受糧食危機 嶺東中學近千名師生飢餓體驗
- 〈國際現場〉特斯拉推平價太陽能屋瓦
- 《Uber復活》多元化計程車 找無司機陷困境
- （限制級影音，慎入！）女星挑戰尺度極限 吃人肉、輪姦戲親自上陣
- 離岸風場 丹麥基金砸1800億元
- 匯損吃掉逾半獲利 儒鴻董座︰匯率是我的痛
- 蘋果砍價20% 供應商笑中帶淚
- 當街狠殺小燈泡23刀 兇嫌免死判無期
- 基隆清整纜線 今年預計1.5萬公斤
- 愛愛啪啪聲超激烈 孫盛希急call經紀人一起聽
- 《自由廣場》小英看不到的血汗護士
- 缺空調高溫逾35℃ 大甲殯儀館「熱死人」
- 逐夢小巨人 玻璃娃娃開小黃養家
- 和泰車首季EPS 5.75元 創新高
- 宜督盟公布議員出缺席 議長：不食人間煙火
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：驚喜包？M&M's巧克力「鑲」中國蟑螂 買家怒投訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分