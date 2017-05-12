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驚喜包？M&M's巧克力「鑲」中國蟑螂 買家怒投訴

澳洲25歲男子羅斯沃恩在中國製造的M&M's巧克力塊中，驚見一隻鑲在巧克力內的死蟑螂，將此事po網後，食品商卻出面表示蟑螂應是開包裝時跑進去的。（圖擷自DailyMail）

2017-05-12  21:17

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一名25歲男子羅斯沃恩（Kyle Rosewarne），指出在M&M's巧克力塊中，發現一隻死蟑螂「鑲」在其中，他指出這隻「中國蟑螂」可能引發很嚴重的食安問題，但製造商卻堅稱蟑螂很可能是打開包裝後才跑進去的。

綜合外媒報導，羅斯沃恩在一間超市買了一包中國製造的M&M's巧克力塊，吃了4塊後，驚見一隻死蟑螂「鑲」在其中，羅斯沃恩一開始曾向M&M's巧克力公司投訴，但卻沒被受理。

之後他在臉書專頁上，將自己的遭遇PO網，指出這隻蟑螂應該是在製造過程中跑進去的，貼文沒多久便引發廣大迴響，M&M's所屬的瑪氏食品（Mars）才向他致歉，並承諾向他賠償超巿現金券，但仍否定是產地的問題，而指蟑螂是在「開包裝時」跑進去的。

瑪氏食品發言人回應表示，已請昆蟲專家檢視該蟑螂，認為這種蟑螂並非產地品種，且產品經過31道品質與安全檢測的把關後，才會包裝運輸販售。

但羅斯沃恩顯然不能接受這種說詞，他表示「如果這不是單一事件，那這將會是一個非常嚴重的問題」，並反駁如果真如瑪氏所說，蟑螂是開包裝後跑進來的，那我在吃的時候牠應該就會竄出來，怎麼會死在巧克力裡？並表示或將與當地衛生部針對此事件做聯繫。

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  • 25歲男子羅斯沃恩不相信食品商說法，表示將與地方衛生部聯繫。（圖擷自DailyMail）

    25歲男子羅斯沃恩不相信食品商說法，表示將與地方衛生部聯繫。（圖擷自DailyMail）

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