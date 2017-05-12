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川普吃兩勺冰淇淋是新聞？ CNN遭同業酸爆

美國總統川普吃兩勺冰淇淋，被《CNN》大肆報導，《CNN》隨後遭一家美國網路媒體酸爆 。（路透）

2017-05-12  15:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前接受《時代雜誌》專訪，《CNN》從採訪資料中發現川普吃了兩勺冰淇淋，同桌其他人都只有一勺，連忙將這件事放在標題寫成新聞，隨後《CNN》就遭到其他媒體業酸爆。

川普在和《時代雜誌》採訪人員用餐時，挖了兩勺冰淇淋搭配巧克力奶油派，其他人只吃了一勺。儘管《時代雜誌》在專訪中詢問川普許多問題，例如擔任總統的感想、如何與國防工業城包商談判等等，《CNN》依舊把川普吃兩勺冰淇淋當成新聞標題。

美國網路媒體《The Daily Caller》看到《CNN》的報導後，連忙以快訊推播「川普比賓客吃更多冰淇淋」，內容直指這根本是一場憲政危機，而且假如希拉蕊當選總統，她絕對不會這麼做。

《The Daily Caller》似乎將川普吃冰淇淋看得相當嚴重，但這家網媒快訊的最後一句，卻打趣地說，「如果你認為這些是有新聞價值的，那麼你就是在《CNN》上班」，原來整篇快訊都是在諷刺《CNN》小題大作。

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