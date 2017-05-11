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生化物質暗殺金正恩？ 北韓指控美國、南韓陰謀

2017-05-11  20:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓外務省副相韓成烈（Han Song Ryol，音譯）今日於平壤表示，美國和南韓的情報單位企圖暗殺最高領導人金正恩，北韓將會展開「北韓式高強度反恐戰」。

北韓官媒《朝中社》報導，外務省今日召集駐北韓外國使節、國際機構代表和外國媒體舉行形勢通報會，稱美、韓情報機構，企圖暗殺最高領導人金正恩。

韓成烈指出，美國中央情報局（CIA）和南韓國家情報院派遣團隊進入北韓，試圖暗殺金正恩，該團隊嘗試用放射性和生化物質進行「國家恐怖行動」。

韓成烈表示，將會展開「北韓式高強度反恐戰」，要消滅這些恐怖主義狂徒，他更稱，只要美國中央情報局和南韓國家情報院繼續存在，沒有恐怖主義危險的世界都只是美夢。

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  • 北韓宣稱，美國、南韓試圖暗殺最高領導人金正恩。（美聯社）

    北韓宣稱，美國、南韓試圖暗殺最高領導人金正恩。（美聯社）

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