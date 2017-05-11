| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意瞬間大雨、雷擊！新北基宜花4縣市大雨特報 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 國際

比愛因斯坦還聰明！ 印度12歲女孩智商162

印度籍年僅12歲的帕瓦爾，智商高達162，超越愛因斯坦與霍金。（翻攝自indianexpress）

2017-05-11  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕世界上有人竟比愛因斯坦聰明，你相信嗎？英國有一名印度籍12歲女孩接受智力測驗，結果智商竟然高達162，高於愛因斯坦與霍金博士，而高於160的智商，全世界大約只有2萬人達到。

根據《印度斯坦時報》，上個月拉傑．格瑞．帕瓦爾（Raj Gauri Pawar）於英國曼徹斯特參加了高智商協會「門薩國際」所舉辦的智力測驗，測驗結果竟顯示她的智商高達162，超過了愛因斯坦與霍金2分，而這也是目前為止，未成年組的最高分紀錄。

根據門薩國際的標準，智商要超過140才能稱作天才，因此帕瓦爾的超高分讓她順利進入了門薩國際。帕瓦爾回憶當時接受測驗的感覺：「我這個年紀接受智力測驗的只有我一個，其他都比我年長。而我打開第一頁時覺得挺簡單的，但後來愈來愈困難。」

門薩國際（Mensa International）1946年創立於英國，Mensa兼有兩個拉丁文的意思：Mens意為思想，而Mensa意謂圓桌，即希望會員在平等的身分下思想交流。入會標準只有智商，其他因素均不會影響入會申請。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天才 門薩協會 高智商
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：比愛因斯坦還聰明！ 印度12歲女孩智商162


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.