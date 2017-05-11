比愛因斯坦還聰明！ 印度12歲女孩智商162

印度籍年僅12歲的帕瓦爾，智商高達162，超越愛因斯坦與霍金。（翻攝自indianexpress）

2017-05-11 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕世界上有人竟比愛因斯坦聰明，你相信嗎？英國有一名印度籍12歲女孩接受智力測驗，結果智商竟然高達162，高於愛因斯坦與霍金博士，而高於160的智商，全世界大約只有2萬人達到。

根據《印度斯坦時報》，上個月拉傑．格瑞．帕瓦爾（Raj Gauri Pawar）於英國曼徹斯特參加了高智商協會「門薩國際」所舉辦的智力測驗，測驗結果竟顯示她的智商高達162，超過了愛因斯坦與霍金2分，而這也是目前為止，未成年組的最高分紀錄。

根據門薩國際的標準，智商要超過140才能稱作天才，因此帕瓦爾的超高分讓她順利進入了門薩國際。帕瓦爾回憶當時接受測驗的感覺：「我這個年紀接受智力測驗的只有我一個，其他都比我年長。而我打開第一頁時覺得挺簡單的，但後來愈來愈困難。」

門薩國際（Mensa International）1946年創立於英國，Mensa兼有兩個拉丁文的意思：Mens意為思想，而Mensa意謂圓桌，即希望會員在平等的身分下思想交流。入會標準只有智商，其他因素均不會影響入會申請。