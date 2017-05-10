委國動亂 他在衝突現場小提琴演奏國歌
2017-05-10 21:55
委內瑞拉1名男子在抗爭前線，以小提琴演奏國歌。（圖擷自twitter）
〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉從3月底以來持續處於動亂，各地民眾反政府示威不斷，與警方引發嚴重衝突。但近日一名年輕男子不顧警方發射催淚瓦斯彈，在衝突現場以小提琴演奏委內瑞拉國歌，引發關注。
據《CNN》報導，影片中約20出頭歲的年輕人戴著頭盔，在最激烈的抗爭前線拿著小提琴，演奏委內瑞拉的國歌。附近的抗議者朝警方投擲物品，有些人則圍在他身邊保護他。委內瑞拉的記者雷耶斯（Iván Ernesto Reyes）拍到這一幕放在Twitter上，讓不少網友轉推。
委內瑞拉從今年3月29日以來一直動亂狀態，由於政府處理失當造成嚴重的糧食短缺和經濟危機，目前全國各地的反政府示威還在繼續當中。委內瑞拉官方統計，共造成了36人死亡，超過750人受傷。
相關影片請見：
Hoy vi una verdadera muestra de realismo mágico. Un manifestante tocaba su violín mientras la PNB lanzaba lacrimógenas y perdigones pic.twitter.com/Xhg7NNBkX8— Iván Ernesto Reyes （@IvanEReyes） 2017年5月8日
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