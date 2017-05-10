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西雅圖同志市長被指控誘姦男童 含淚宣布退選

西雅圖市長莫瑞在支持者的擁護下，含淚宣布退出市長選舉，不再尋求連任。（美聯社）

2017-05-10  16:30

〔即時新聞／綜合報導〕西雅圖歷史上首位公開出櫃的同志市長莫瑞（Ed Murray），被4名男子指控，莫瑞曾在數十年前誘姦他們，莫瑞一直堅稱自己的清白，但他在9日宣布退出市長連任選舉。

綜合外媒報導，62歲的民主黨人莫瑞曾擔任華盛頓州衆議員達11年之久，在2013年當選西雅圖市長，原本他正積極準備今年11月市長選舉尋求連任，但4月遭到一名46歲的男子指控，在1980年代，未成年的他曾遭莫瑞誘姦，莫瑞把他帶回家，對他提出性要求，更問他想收多少錢，雙方發生超過50次性行為。

當時莫瑞嚴詞否認這些指控，堅持不會辭職，而且還會在下次選舉中爭取連任，但隨後又有3名男子出面指控在年幼時遭莫瑞性侵。

當地時間9日上午，莫瑞情緒激動地宣布不再尋求西雅圖市長的連任，並決定完成剩餘的市長任期後就要結束政治生涯，莫瑞表示自己是西雅圖歷史上第一位公開出櫃的市長，但這些指控已將他描繪成最糟糕的同性戀者，嚴重傷害了西雅圖這座城市，因此退出市長連任選舉。

莫瑞從政期間，積極推動LGBT權益，包含立法禁止企業歧視同志，也是美國婚姻平等法案的主要發起人。

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