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中國「禁韓令」 今年兩國經貿損失達 9.6兆韓元
2017-05-10 08:58
為報復韓國部署薩德反導系統，中國禁韓令今年就讓兩國損失 9.6兆韓元。（資料照，美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓同意美方部署薩德反導系統，引發中國強烈反彈，祭出「禁韓令」報復，根據韓方統計，光是今年，雙方共造成9.6兆韓元（約台幣2.6兆）的經貿損失，可謂兩敗俱傷。
中國「禁韓令」廣泛限制雙方旅遊、明星演出、外貿輸出等，《韓聯社》報導，根據現代經濟研究院發佈的數據顯示，光在今年給韓方8.5兆韓元（約合台幣2.3兆元）和中方1.1兆韓元（約台幣0.3兆元）的損失。
據報導，中國對韓國在中企業報復，於今年3月達到高峰，自4月以來，已稍稍減緩，可能跟韓國大選有關，而韓國多家企業更期待文在寅政府上台後，能夠更加改善經營環境。
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