義大利絕美小鎮 房租每月1700元有找！
2017-05-09 20:10
義大利小鎮博爾米達（Bormida）為了吸引瞤口移居當地，祭出許多超優惠方案。（圖擷自IG）
〔即時新聞／綜合報導〕義大利一個名為博爾米達（Bormida）的美麗小鎮，自然景觀壯麗、當地風情典雅，但卻因地理位置偏僻，人口外移嚴重，因此當地政府提出只要搬來這裡居住，將提供2000歐元（約台幣6.6萬元）的獎勵金，房屋租金更是便宜到不像話，只要每個月付個台幣1670元就能入住。
綜合外媒報導，博爾米達鎮風光明媚，但因地理位置偏僻，人口大量外移，目前村中人口僅394位居民，為了重建村落，村長丹尼爾（Daniele Galliano）提出超優質方案吸引外地人，表示只要搬進村落就能得到2000歐元（約台幣6.6萬元）的獎勵金；小型房的每月房租只要50歐元（約台幣1670元）、大型房也不到120歐元（約台幣3954元）。
博爾米達鎮在1950年代的全盛時期，有1千多位居民，但因鄰鎮在2戰後快速都市化，這座古色古香的小鎮抵擋不住衝擊，導致人口大量外移。村長希望能藉由低價租金與獎勵金，讓當地重新活絡起來。
當地一間餐廳經理也表示，這裡有遺世而獨立的美，還有大量美食等你品嚐，絕對一點壓力也沒有。
村長丹尼爾表示廉價租金部分在近期2個月內就會準備就緒，而關於移居獎勵金則還在討論中，他也搞笑的表示因為太多國外媒體都爭相採訪，他得好好學英文了。
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