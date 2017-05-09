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1歲男嬰躺地板 小雞雞遭愛犬咬掉濺血
2017-05-09 11:35
〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶有名1歲男嬰，近日被發現下體染血，小雞雞被咬掉，沒想到兇手竟是自家不到2個月的愛犬！
綜合中媒報導，事件發生於6日上午8時，男嬰母親張太太要去買米，她擔心寶貝兒子會從床上摔下，便在地板鋪草蓆，讓他躺著，蓋上棉被後就出門，把他單獨與1個多月大的小狗看家。
不料，媽媽返家後，掀開被子驚見兒子的下體濺血、陰莖部位血肉模糊，趕緊打電話叫老公回來，將男嬰送往重慶醫科大學附屬兒童醫院急救。
醫師表示，男嬰雖意識清晰，但精神有點萎靡，左側睪丸沒了，右側睪丸則外露，以及陰莖損傷，目前已轉入泌尿外科，並進行第一次手術。
事後發現，罪魁禍首竟是自家養的小狗，嘴角還帶有些許血絲，讓夫婦倆難以置信。
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