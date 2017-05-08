鴨霸！張志軍出威嚇言論 沒有「九二」就沒WHA

2017-05-08 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕台灣迄今未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，總統蔡英文發推特向國際喊話，指出台灣在全球醫療上的重要性。但中國仍不改恫嚇論調，國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天表示，台灣不接受「九二共識」，出席WHA的前提和基礎就不復存在。

《中央社》報導，張志軍表示，台灣若要參加國際組織，中國堅持要回到一中原則和九二共識的基礎上，透過兩岸協商安排。張志軍甚至說，台灣無法出席世衛大會是因為不接受九二共識和一中，使得兩岸商談中斷，「責任在哪一方大家都很清楚」。