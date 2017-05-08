| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

鴨霸！張志軍出威嚇言論 沒有「九二」就沒WHA

2017-05-08  10:44

〔即時新聞／綜合報導〕台灣迄今未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，總統蔡英文發推特向國際喊話，指出台灣在全球醫療上的重要性。但中國仍不改恫嚇論調，國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天表示，台灣不接受「九二共識」，出席WHA的前提和基礎就不復存在。

《中央社》報導，張志軍表示，台灣若要參加國際組織，中國堅持要回到一中原則和九二共識的基礎上，透過兩岸協商安排。張志軍甚至說，台灣無法出席世衛大會是因為不接受九二共識和一中，使得兩岸商談中斷，「責任在哪一方大家都很清楚」。

廣告
  • 中國國台辦主任張志軍。（資料照，記者廖振輝攝）

    中國國台辦主任張志軍。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 台灣 張志軍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：鴨霸！張志軍出威嚇言論 沒有「九二」就沒WHA


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.