原來如此！外媒分析馬克宏勝選5大原因
法國大選結果出爐，39歲中間偏左的馬克宏（Emmanuel Macron），順利成為法國史上最年輕的總統。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國大選結果出爐，39歲中間偏左的馬克宏（Emmanuel Macron），順利成為法國史上最年輕的總統。外媒分析馬克宏之所以能一路過關斬將，最後一舉擊敗極右派勒班（Marine Le Pen），主要有5大因素。
據《BBC》報導，第一個原因是馬克宏「很幸運」，因為原本在民調上領先的中間偏右共和黨候選人費雍（Francois Fillon），陷入醜聞纏身的窘境；當時左派執政黨「社會黨」的候選人阿蒙（Benoit Hamon），則因為傳統選民的轉變而深陷泥淖。
第二個原因則是馬克宏「相當精明」，馬克宏原本是總統歐蘭德（Francois Hollande）內閣的經濟部長，當初卻放棄在「社會黨」內爭取總統候選人提名，是因為他了解執政黨聲望太差，沒有太多勝選機率。再加上他知道西班牙和義大利這些年來新型政治勢力都造成極大影響，因此他最後脫黨創立「前進黨（En Marche）」。
第三個原因為他在法國嘗試了「新的選舉策略」，馬克宏的競選方式相當創新，他的團隊先用演算法選出最能代表法國的區域和社區，接著團隊一一敲了30萬扇門，並和各地選民進行2萬5000次，每次長達15分鐘的深度訪談，並以大數據控管這些數據，讓競選團隊了解人民需求。
第四個因素是他表達了「積極正面的訊息」，法國在政治上有一種非常普遍的悲觀情緒，但年輕有活力的馬克宏，帶來了非常樂觀且積極的信息，
第五個原因為「他的對手是勒班」，和馬克宏的正面態度不同，勒班傳達的是許多反面的看法，例如反移民、反歐盟。在馬克宏的造勢場合，經常有輕快的流行音樂；勒班的競選活動中，群眾卻經常帶著憤怒和暴力。因此民眾會開始反思，若勒班當選是否會讓法國陷入不穩？也就讓更多人民選擇投給馬克宏。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 法國大選投票 比利時媒體搶先公布出口民調
- 《中英對照讀新聞》NASA reveals creepy sounds of space in new recording 美國航太總署揭露令人毛骨悚然的太空之聲新錄音檔
- 5萬公升尿產6萬瓶啤酒 丹麥「釀」酒有新招
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 4月出口有撐 可望連7紅、雙位數成長
- 男子個人射箭》首度參賽金讚! 小鮮肉力退奧運國手
- 改善幼童齲齒 自來水擬加氟
- 雲林六房媽過爐 10萬信眾隨行
- 台積電股價攻達200元 市值5.18兆創紀錄
- 超幸運！買別人「不要的彩券」被他中了800萬元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 WHA response measures to be explained today
- 揪狼師效應？ 男師急切不倫戀 女學生刺胸自殘
- 官方APP 98個有資安高風險
- 潛藏債務17.85兆 主計長︰不改革有危機
- 馬克宏當選法國總統 趙天麟：年輕就是一種價值
- 這些退休勞工年金領超少 生活在貧窮線之下
- 阿嬤登台獻藝 南應大助彩妝
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- 開放重機上國道？ 交通部：要尊重地方政府
- 每日讀報養生 百歲阿祖好硬朗
- 〈熱門族群〉市場需求樂觀 光通訊股強者恆強
- 左右慶9歲嗨收生日禮 田亞霍生日趴樂見四葉草
- 立院今續審前瞻、年改 朝野備戰
- 〈台股青紅燈〉本週是財報地雷週
- 台股開盤上漲34.19點 報9934.13點
- 金門迎城隍登場 浯島超熱鬧
- 〈生活大補帖〉生活畫布找開心
- 法大選馬克宏勝出 亞洲匯市歐元走升
- 新垣結衣遞水送糖 咳嗽記者大讚貼心
- 〈熱門族群〉LED基本面待觀察 靠題材加持
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-1
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之2 － 龐城之春
- 張雍置身難民潮 拍攝逃難場景
- Jolin挺同獻第1次畫封面 2周完成超級任務
- 國小上課播A片 老狼師男女通吃狎12童
- 白河推共餐 17里老人來呷飯
- NBA》詹皇好心拉球衣提醒 暴龍球員：有點像管兒子（影音）
- MLB》潘姆致勝2分砲 紅雀14局延長賽退勇士（影音）
- 自由廣場》食安事件眉角多 傳媒小心
- 聯合國樂成果發表會 南市2校展現家人般情誼
- 天氣炎熱高溫達34度 午後有局部雷陣雨
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-2
標題：原來如此！外媒分析馬克宏勝選5大原因
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email