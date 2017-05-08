原來如此！外媒分析馬克宏勝選5大原因

法國大選結果出爐，39歲中間偏左的馬克宏（Emmanuel Macron），順利成為法國史上最年輕的總統。（美聯社）

2017-05-08 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕法國大選結果出爐，39歲中間偏左的馬克宏（Emmanuel Macron），順利成為法國史上最年輕的總統。外媒分析馬克宏之所以能一路過關斬將，最後一舉擊敗極右派勒班（Marine Le Pen），主要有5大因素。

據《BBC》報導，第一個原因是馬克宏「很幸運」，因為原本在民調上領先的中間偏右共和黨候選人費雍（Francois Fillon），陷入醜聞纏身的窘境；當時左派執政黨「社會黨」的候選人阿蒙（Benoit Hamon），則因為傳統選民的轉變而深陷泥淖。

第二個原因則是馬克宏「相當精明」，馬克宏原本是總統歐蘭德（Francois Hollande）內閣的經濟部長，當初卻放棄在「社會黨」內爭取總統候選人提名，是因為他了解執政黨聲望太差，沒有太多勝選機率。再加上他知道西班牙和義大利這些年來新型政治勢力都造成極大影響，因此他最後脫黨創立「前進黨（En Marche）」。

第三個原因為他在法國嘗試了「新的選舉策略」，馬克宏的競選方式相當創新，他的團隊先用演算法選出最能代表法國的區域和社區，接著團隊一一敲了30萬扇門，並和各地選民進行2萬5000次，每次長達15分鐘的深度訪談，並以大數據控管這些數據，讓競選團隊了解人民需求。

第四個因素是他表達了「積極正面的訊息」，法國在政治上有一種非常普遍的悲觀情緒，但年輕有活力的馬克宏，帶來了非常樂觀且積極的信息，

第五個原因為「他的對手是勒班」，和馬克宏的正面態度不同，勒班傳達的是許多反面的看法，例如反移民、反歐盟。在馬克宏的造勢場合，經常有輕快的流行音樂；勒班的競選活動中，群眾卻經常帶著憤怒和暴力。因此民眾會開始反思，若勒班當選是否會讓法國陷入不穩？也就讓更多人民選擇投給馬克宏。