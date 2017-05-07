德國防部下令 清查軍營內納粹紀念品

德國國防部長馮德萊恩（中）前往鄰近法國的伊爾基希（Illkirch）軍營視察。。（路透）

2017-05-07 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部今天表示，已下令清查所有軍營，並移除所有納粹時期德意志國防軍（Wehrmacht）的紀念物。

根據《BBC》報導，由於上個月底德國逮捕1名軍官，因涉嫌喬裝敘利亞難民企圖發動恐怖攻擊，德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）取消原定訪美行程，前往鄰近法國的伊爾基希（Illkirch）軍營視察。

視察期間，竟見到納粹德軍時期的紀念品在公共空間公開展示，而德國另一處營區內也發現海報、頭盔等與納粹相關的軍方物品，馮德萊恩痛批軍方相關人員，表示「無法容忍」這類離譜行徑，國防部隨後也展開清查行動。

德意志國防軍是納粹統治期間的國家軍隊，包括陸軍、海軍和空軍等，於二戰期間犯下不少罪行，戰敗後被同盟軍正式解散。