| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市家禽市場疑似出現禽流感 停宰24小時 台南火車站驚傳天花板掉落 2名旅客遭砸傷
 首頁 > 國際

德國防部下令 清查軍營內納粹紀念品

德國國防部長馮德萊恩（中）前往鄰近法國的伊爾基希（Illkirch）軍營視察。。（路透）

2017-05-07  22:31

〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部今天表示，已下令清查所有軍營，並移除所有納粹時期德意志國防軍（Wehrmacht）的紀念物。

根據《BBC》報導，由於上個月底德國逮捕1名軍官，因涉嫌喬裝敘利亞難民企圖發動恐怖攻擊，德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）取消原定訪美行程，前往鄰近法國的伊爾基希（Illkirch）軍營視察。

視察期間，竟見到納粹德軍時期的紀念品在公共空間公開展示，而德國另一處營區內也發現海報、頭盔等與納粹相關的軍方物品，馮德萊恩痛批軍方相關人員，表示「無法容忍」這類離譜行徑，國防部隨後也展開清查行動。

德意志國防軍是納粹統治期間的國家軍隊，包括陸軍、海軍和空軍等，於二戰期間犯下不少罪行，戰敗後被同盟軍正式解散。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 德國 德軍 納粹
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：德國防部下令 清查軍營內納粹紀念品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.