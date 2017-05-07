陰道存在只為了性交？ 她唱出印度女性悲哀..
2017-05-07 16:11
阿蘭亞唱出印度女性長期遭遇的悲慘經歷。（圖擷自Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕印度婦女遭性侵事件頻傳，最近一名18歲女孩阿蘭亞（Aranya Johar）為婦女發聲，自創曲歌詞寫道「陰道存在只是為了性交、胸部存在只是為了被吸吮、嘴巴存在只是為了口交」，唱出印度女性的悲慘生命故事。
綜合外媒報導，出身印度孟買的阿蘭亞日前在國際婦女節活動上，用RAP方式唱出許多印度女性的生長經歷，透過歌曲唱出印度女性受到不公平待遇。
歌詞寫道「陰道存在只是為了性交、胸部存在只是為了被吸吮、嘴巴存在只是為了口交」、「不只是我，我的媽媽、姐妹、朋友，一旦過了晚上8點半，我們全得加快腳步」、「我穿著長牛仔褲和高領上衣，不顯露我的乳溝或是我的大腿，不想要被誤會『我想要』，因為如果我穿得少一點，我不只是在顯耀身材，也是在冒險，拿我的童真和人生冒險」」。
報導指出，歌詞靈感來自她和朋友談論性侵，這首歌某部分也關於拒絕男人而被潑硫酸的女性拉克希米（Laxmi Agarwal），希望透過歌曲表達印度女性長期受到的不公平待遇。
阿蘭亞受訪時表示，「這些事情非常不幸，但都是真的；任何人都可能發生這類似事件。」這首歌放上臉書後，獲得廣大網友迴響。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 又是酒駕肇事！21歲男駕BMW撞死76歲老婦
- 待轉遭BMW高速撞上 機車解體老嫗慘死
- 狼師案慢半拍 南檢深夜急澄清：要保護「當事人」
- 東南亞表演藝術賞 水上國小免費看
- 國道撞死工人肇事者稱被驅離 工頭：他說謊！
- 省府時代惡法 整慘新北機車行
- 補教狼師引恐慌 許毓仁：根本問題是「教育體制」
- 現金股利「王者」出爐 這些人都突破10億元
- 〈徵文大拼盤〉大人味兒玩具 男人篇
- 中職》狄馬克挑釁釀衝突 洪總說重話（影音）
- MLB》種族歧視一直存在 鈴木一朗：我曾被丟冰塊和銅板
- 年輕人應追求興趣非名利 柯：先吃飽比較重要
- 春橋田逾期品 下游已下架110.4公斤
- 網球》一山不容二虎 布莎兒馬德里開胡約戰莎娃
- 9旬獨居婦遇詐 機警協助保老本
- 竹南婦人命案 逮獲一男 車內有刀 布鞋染血
- 內湖租屋糾紛爆槍擊 2嫌到案互卸責
- 變裝卻忘了變髮 兩天狂領25次的車手栽了
- 酒醉男違規逆向騎車 見警攔查衝撞致2傷
- 藍黨魁政見會在台談統獨 徐永明酸：靈肉分離！
- 八仙傷友 拍臉部平權影片
- 找回美麗的妳 單親媽正向堅毅 獲表揚
- 母親節前 慢飛天使歌舞感謝
- 05/06 各報重點新聞一覽
- 這款老師！ 課堂上要聽障學童拔掉助聽器
- 通緝兄妹檔 因嘴饞外食被逮
- 中客觀光縮減 邵族要討回孔雀園
- 中市老人福利服務調查 「增加社區照顧據點」呼聲大
- 新莊警員因公離世公祭 朱立倫哀悼致意
- 慈惠堂賀母親節 捐救護車、警報器
- 中職》高國輝重返一軍 歸隊立刻扛先發四棒
- 城市遊牧影展》短波：東方極樂園 Eastworld
- 許孟哲自封「5趴王」 孫協志掉髮怪職災
- 馬克宏娶某大姊 反變女性吸票機
- 金泉男網挑戰賽》雨不停 小寶雙打「金」拖磨
- 留言宣稱想不開 「XX初音」：誤會
- MLB》被吉總拿來跟基特比較 賈吉：我做好自己就好
- 勇士作客猶他拚聽牌 今日賽事預告與轉播
- 延平鄉射耳祭 傳統技藝體驗爆滿
- 柯爾次輪難執教 勇士今夜不寂寞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陰道存在只為了性交？ 她唱出印度女性悲哀..
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分