陰道存在只為了性交？ 她唱出印度女性悲哀..

阿蘭亞唱出印度女性長期遭遇的悲慘經歷。（圖擷自Instagram）

2017-05-07 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度婦女遭性侵事件頻傳，最近一名18歲女孩阿蘭亞（Aranya Johar）為婦女發聲，自創曲歌詞寫道「陰道存在只是為了性交、胸部存在只是為了被吸吮、嘴巴存在只是為了口交」，唱出印度女性的悲慘生命故事。

綜合外媒報導，出身印度孟買的阿蘭亞日前在國際婦女節活動上，用RAP方式唱出許多印度女性的生長經歷，透過歌曲唱出印度女性受到不公平待遇。

歌詞寫道「陰道存在只是為了性交、胸部存在只是為了被吸吮、嘴巴存在只是為了口交」、「不只是我，我的媽媽、姐妹、朋友，一旦過了晚上8點半，我們全得加快腳步」、「我穿著長牛仔褲和高領上衣，不顯露我的乳溝或是我的大腿，不想要被誤會『我想要』，因為如果我穿得少一點，我不只是在顯耀身材，也是在冒險，拿我的童真和人生冒險」」。

報導指出，歌詞靈感來自她和朋友談論性侵，這首歌某部分也關於拒絕男人而被潑硫酸的女性拉克希米（Laxmi Agarwal），希望透過歌曲表達印度女性長期受到的不公平待遇。

阿蘭亞受訪時表示，「這些事情非常不幸，但都是真的；任何人都可能發生這類似事件。」這首歌放上臉書後，獲得廣大網友迴響。

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