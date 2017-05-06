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用小提琴樂章浪跡8國！ 敘利亞難民出專輯了

原為敘利亞難民的拉米，用他的演奏撫慰自身流亡的心靈，最終在德國獲得庇護，還獲大型唱片公司幫助發行專輯，可謂苦盡甘來。（圖擷自臉書）

2017-05-06  23:29

〔即時新聞／綜合報導〕現年24歲的拉米（Rami Basisah）在逃離故鄉敘利亞時，將自己心愛的小提琴帶在身上，幾乎是用徒步的方式浪跡8國，終在德國定居，一間大型唱片公司受他境遇及才華感動，替他發行個人首張專輯「我的旅程」（My Journey），其所演奏的貝多芬名曲「快樂頌」正在網路上發行，藉以支持紅十字會，提高更多人對受難人士的關注。

綜合外媒報導，拉米在2015年逃離故鄉敘利亞，輾轉來到黎巴嫩、土耳其、馬其頓、塞爾維亞、匈牙利、奧地利，他在從伊斯坦堡到希臘的途中，因船身受損，希臘海巡救起他後將他安置在難民營，拉米連睡覺時都緊緊抱著小提琴深怕被偷。

在馬其頓時因為拉小提琴而受到媒體關注，輾轉至塞爾維亞時，因為向外界訴說難民營內待遇惡劣遭到隔離軟禁，好幾天沒有食物可吃，最後一名警察要他拉小提琴替他演奏，因該名警察滿意他的演出，便將他放出。

但苦難並未結束，拉米在前往匈牙利的火車上，被警察從火車上扔下，他與友人在躲避警察追捕時走散，而當時該友人手裡拿著他的小提琴，拉米在德國受到庇護後，分享自己的遭遇，除了獲贈一把小提琴外，還被迪卡唱片公司（Decca Records）相中，替他出專輯，專輯內收錄了他家鄉而來的阿拉伯及古典音樂，以「我的旅程」為名，用音樂傾訴他坎坷卻不凡的遭遇。

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相關關鍵字： 人生 專輯 小提琴 心路歷程 難民 音樂
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