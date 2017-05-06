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美議員要求官員助台參加WHA 批中「危險且短視」
2017-05-06 10:54
美眾議員雷提南致信美國衛生部長，要求他協助台灣參加世界衛生大會。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣參與世界衛生大會（WHA）遭中國打壓，美國共和黨眾議員雷提南（Ileana Ros-Lehtinen）在當地時間週五時，致信給美國衛生與公眾服務部長普萊斯（Tom Price），要求他協助台灣參加WHA。
綜合媒體報導，雷提南在信中寫到，台灣被排除在世界衛生組織之外，將會使國際社會無法充分獲得台灣所提供的高品質醫療保健資訊，認為台灣具備優秀的醫療環境與資源，在控制傳染病的能力也相當傑出。
對於台灣國際空間屢遭中國打壓，雷提南表示，中國不斷「危險且短視」地打壓台灣，阻撓台灣參與包括國際民航組織、世界衛生組織及國際刑警組織等單位。他強調，台灣實質參與世界衛生組織，不僅僅是符合台灣本身利益，對美國醫療系統和應對傳染病的能力也相當重要。
即將在22日於瑞士日內瓦召開的WHA，台灣過去8年來皆以觀察會員身分參與。但在去年政黨輪替之際，衛福部直到大會舉行前數十日才收到邀請，而今年的網路報名已在8日截止，台灣仍未收到官方邀請。由於台灣有著世界一流的衛生體系，就連《時代雜誌》都撰文警告，台灣若被排斥在WHA的決策機構之外，將面臨公共衛生上的風險，並帶來致命後果。
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