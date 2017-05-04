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菲軍用直升機傳墜毀 目前已知3死1傷

菲律賓空軍直升機墜毀，目前傳出3死1傷。（圖擷自mb.com.ph）

2017-05-04  20:29

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓空軍（PAF）一架直升機今天（4日）下午傳出墜毀，造成3死1傷，目前墜毀原因還未公布，也未知機上共有多少人。

綜合外媒報導，菲律賓空軍1架UH-1D型直升機下午3點在黎薩省（Rizal）塔奈鎮（Tanay）山區墜毀，已將傷者送往菲律賓武裝部隊醫院（AFP Medical Center）治療。

菲律賓第2步兵師發言人曼尼塞斯（Xy-zon Meneses）指出，該直升機在墜毀前正在進行空對地救援行動（AGOS）的訓練，該訓練共有60名第二步兵師的士兵和12名警察參加。他補充，當時已結束訓練，其中1架直升機在降落時發生問題。

目前菲律賓官方仍未公布該直升機上共有多少人，死者名單也未公布，另外也未通知死者家屬。

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