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分手費要1000億歐元？ 英國脫歐大臣：不付

2017-05-03  19:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐的分手費傳出可能從600億歐元（約1.9兆台幣）大幅提高至1000億歐元（約3.2兆台幣）。對此，英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）表示，「我們不會支付1000億歐元」。

英國《金融時報》周三（3日）指出，歐盟已將英國脫歐的先期付款要求提高到至1000億歐元。報導稱，在歐盟成員國提出要求後，歐盟談判代表修改了最初的計算結果，將英國被要求承擔的支付責任最大化。

根據《BBC》報導，脫歐大臣戴維斯在英國獨立電視台的英國早安節目受訪時，也被問及此事，他提到，分手費出現各種數字，從500億歐元到1000億歐元不等，但卻沒有看到任何歐盟官方版本。被問到是否可接受1000億歐元這個數字，他直言，「我們不會支付1000億歐元」。

戴維斯表示，「我們會認真看待自己的責任，我們要的是詳細討論權利和義務」，英國將根據其權利和義務支付合法費用，不是「僅歐盟想要的」。

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  • 英國脫歐的分手費，傳出可能從600億歐元大幅提高至1000億歐元。（彭博）

    英國脫歐的分手費，傳出可能從600億歐元大幅提高至1000億歐元。（彭博）

  • 被問到是否可接受1000億歐元這個分手費數字，英國脫歐大臣戴維斯直言，「我們不會支付1000億歐元」。（法新社）

    被問到是否可接受1000億歐元這個分手費數字，英國脫歐大臣戴維斯直言，「我們不會支付1000億歐元」。（法新社）

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