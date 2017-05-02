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富維克礦泉水恐混入異物 日本下架370萬瓶

2017-05-02  18:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本飲料大廠麒麟（Kirin Beverage）公司今宣布，從法國進口的礦泉水飲料「富維克」（Volvic）被發現可能混入塑膠碎片，因此將回收賞味期限到2019年10月的500毫升寶特瓶裝富維克礦泉水，估計數量有370萬瓶。

綜合媒體報導，麒麟公司今在網站貼出公告，指法國富維克部分商品的裝填工廠被發現填充機器的塑膠零件破損，這些碎片可能已混入商品中。

麒麟公司表示，混入異物的商品若被不知情的消費者喝下，可能引發問題，因此引進該公司礦泉水販賣的麒麟公司今宣布，把富維克500毫升的寶特瓶礦泉水下架回收，估計有370萬瓶必須回收。麒麟公司提到，今年3月以後已兩度接獲消費者反應，指礦泉水出現黑色的異物。

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  • 飲料大廠麒麟公司今宣布，將在日本回收賞味期限到2019年10月的500毫升寶特瓶裝富維克礦泉水，估計數量有370萬瓶。（圖擷自Kirin網站）

    飲料大廠麒麟公司今宣布，將在日本回收賞味期限到2019年10月的500毫升寶特瓶裝富維克礦泉水，估計數量有370萬瓶。（圖擷自Kirin網站）

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