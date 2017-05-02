美國發布夏季歐洲旅遊警示 4國慎防恐怖攻擊

美國國務院1日發出歐洲旅遊警示，提醒居住和旅遊歐洲的美國公民嚴防恐怖攻擊的可能，尤其是英國、法國、俄羅斯與瑞典4國更要特別小心。（歐新社）

2017-05-02 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院（State Department）於當地時間1日發出歐洲旅遊警示，提醒居住和旅遊歐洲的美國公民嚴防恐怖攻擊的可能，國務院還強調，尤其是英國、法國、俄羅斯與瑞典4國更要特別小心。

綜合外媒報導，美國國務院1日發出歐洲旅遊警示，指出「伊斯蘭國」（IS）和蓋達組織（al Qaeda）有能力在歐洲執行恐攻行動，提醒居住和旅遊歐洲的美國公民務必嚴防，尤其是法國、俄羅斯、瑞典以及英國日前都遭遇攻擊，造成許多無辜民眾傷亡，而這項警示將在今年9月到期。

國務院還警告，上述4國的購物中心、旅館、、餐廳、宗教場合、機場等公共場所，都可能被恐怖份子列為攻擊目標。另外，國務院還指出，1日的新旅遊警示並非針對特定威脅，而是恐怖攻擊的風險仍然持續中，尤其是在夏季假期來臨前。