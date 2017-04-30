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10秒打趴太極宗師！ 格鬥狂人轉向陳之漢單挑
2017-04-30 14:56
〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬近日在一場約戰中，出拳10秒就KO了太極宗師魏雷，也引發了話題。其實，徐曉冬自己也有開設武館，也喜歡與人切搓武術，並向台灣前海陸教官、成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢下戰帖，要和他來場一對一的單挑。
徐曉冬早年在北京學習散打，後來成立了綜合格鬥（MMA）組織，在圈內被稱作「格鬥狂人」，而日前徐曉冬在微博上大罵中國的傳統武術「傳統，太極為首，都是騙子」，引發太極宗師魏雷的不爽，雙方就約在成都的武館單挑，徐曉冬代表現代武術，魏雷則代表傳統武術，結果兩人開打不到10秒鐘，魏雷就被徐曉冬KO倒地，滿臉是血。
綜合媒體報導，徐曉冬和「館長」陳之漢一樣，常常在網路上分享教學影片和練習心得，對於陳之漢曾質疑傳統武術的訓練方式，認為武術經不起現代科學的考驗，徐曉冬則非常認同他的看法，也興奮的向「館長」下戰帖，表示「想跟他打一場」看看。
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