土耳其政府突襲！ 封鎖維基百科

2017-04-29 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕網路監督組織表示，土耳其當局在週六（29日）封鎖了維基百科網站（Wikipedia），政府相關單位並未給出理由，有網友猜測，可能是為了壓制維基百科上有關土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的批評。

根據《路透》和《BBC》報導，網路監督組織「土耳其封鎖（The Turkey Blocks）」表示，當地時間上午8時（台灣時間下午1時）起，除非使用虛擬私人網路（VPN）「翻牆」，土國境內已無法訪問所有語言的維基百科網站。

「土耳其封鎖」與包括「自由日報」（Hurriyet）在內的土國媒體表示，維基百科是被依臨時行政命令封鎖，這項命令在未來幾天仍須獲得法院正式下令支持。土國信息通信技術管理局表示，根據5651號法律，對該網站採取了行政措施。但並未給出封鎖的確實原因。

封鎖消息也在土耳其社群媒體掀起討論，有網友猜測，這可能是為了壓制艾多根在維基百科專頁上的批評。艾多根日前以極小的差距在公投中獲勝，可擴張總統權力，但該議題使土國產生巨大分歧。

土國過去曾短暫封鎖社群媒體網站，特別是在大規模抗議或恐怖攻擊後，包括臉書和推特都曾被鎖。政府則否認對網路進行審查，稱是重大事件後，網路使用頻繁造成當機。