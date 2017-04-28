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川普要南韓為薩德付錢 南韓拿出協議書打臉
2017-04-28 23:04
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普要求南韓承擔部署「薩德」飛彈防禦系統所需的10億美元費用，引發各界譁然。南韓官員透露，美韓雙方去年曾就部署薩德簽定協議書，當中寫明由美方負擔薩德的部署及維護費用，韓方只需提供場地及設施。
據《韓聯社》報導，南韓政府高官今（28）日透露這份被歸檔為軍事機密的協議書內容，當中寫明，由美國承擔薩德的佈設、使用、維護費用，韓方只需提供場所和基礎設施。該份協議書由英文和韓文寫成，簽字的韓方代表是南韓國防部國防政策室長柳濟昇，美方代表是駐韓美軍司令部參謀長凡達爾（Thomas Vandal）。
南韓國防部稍早也已表明，根據「駐韓美軍地位協定」，薩德系統用地與基礎設施由韓方提供，使用經費則由美方承擔。
川普是在27日接受《路透》專訪時聲稱，他們已通知南韓，由韓方來承擔部署薩德所需的10億美元費用「比較適合」。南韓政府今天否認有接獲相關通知，而據《韓聯社》分析，川普的這番說辭，恐讓南韓國內已稍微冷卻的反薩德聲浪再度興起。
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