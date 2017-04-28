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日媒爆：郭台銘將與川普見面 時間已喬定！
2017-04-28 07:01
鴻海董事長郭台銘。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕根據日媒報導，相關人士透露，鴻海集團董事長郭台銘將和美國總統川普見面，日期訂在美國時間週四。
《日本經濟新聞》報導，知情人士透露，郭台銘預計在美國時間週四前往華府與川普見面，但未透露具體細節。
報導指出，川普上任後喊出「美國製造」口號，承諾將會讓製造業回流美國，郭台銘則是決心收購日商東芝（TOSHIBA）半導體事業，雙方很可能對此交換意見。
另有消息指出，郭台銘爭取和川普見面的機會，主要是透露其好友、軟體銀行（Soft Bank）會長孫正義的幫忙，其實在2月底，川普就有和川普的女婿庫西納（Jared Kushner）見面談話。
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