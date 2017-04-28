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拖乘客下機風波落幕 聯航與越裔醫生和解

2017-04-28  06:24

〔即時新聞／綜合報導〕越南裔美國人陶大衛（David Dao）日前搭美國聯合航空，因航空公司機位超賣，他拒絕讓位卻慘遭粗暴拖下班機，引發國際譁然，陶的律師今表示，雙方已達成和解，但未透露和解金額。

69歲陶大衛9日原訂從芝加哥海爾國際機場飛往肯塔基州，但因聯航為了空出4個位子給機組員，要求陶大衛讓位未果，竟派出航警把他強行拖下飛機，造成陶大衛受傷。

律師透露聯航與陶大衛已達成和解。而聯合航空稍早也表示，今後若班機機位超賣，願意提供自願放棄機位的乘客最多1萬美元（約新台幣30萬1014元）。

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  • 越南裔美國人陶大衛被拖下飛機受傷。（資料照，路透社）

    越南裔美國人陶大衛被拖下飛機受傷。（資料照，路透社）

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