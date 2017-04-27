| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

喀什米爾暴動 印度封鎖社群軟體

學生朝警方丟擲石頭（歐新社）

2017-04-27  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕根據《BBC》報導，印度於印控喀什米爾發布了一項為期一個月的禁令，封鎖包含Facebook、Twitter、YouTube、Skype、Snapchat等22個社群軟體，理由是「被反政府人士濫用以煽動暴力」、「散佈令人反感的內容以擴散不滿情緒」。

印控喀什米爾長期處於暴動，當地民眾冀求主權獨立。自從去年七月反政府軍組織「真主穆斯林游擊隊（Hizb ul Mujahideen）」的指揮官布爾汗．瓦尼（Burhan Wani）被政府軍槍殺以來，當地一直處於不安狀態。而於4月9日有八位民眾在示威時遭政府軍殺害，當地群情激憤，政府軍與人民的衝突更上層樓。政府因此以「被反政府人士濫用以煽動暴力」、「散佈令人反感的內容以擴散不滿情緒」等理由，封鎖22個社群軟體。

印度官方指控巴基斯坦支持當地的分離主義者，而巴基斯坦否認此點，且雙方都宣稱對喀什米爾全境擁有主權。

暴動影片連結

抗議學生受傷倒臥在地（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印度 喀什米爾 巴基斯坦 暴動 社群媒體
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：喀什米爾暴動 印度封鎖社群軟體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.