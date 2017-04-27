喀什米爾暴動 印度封鎖社群軟體

學生朝警方丟擲石頭（歐新社）

2017-04-27 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕根據《BBC》報導，印度於印控喀什米爾發布了一項為期一個月的禁令，封鎖包含Facebook、Twitter、YouTube、Skype、Snapchat等22個社群軟體，理由是「被反政府人士濫用以煽動暴力」、「散佈令人反感的內容以擴散不滿情緒」。

印控喀什米爾長期處於暴動，當地民眾冀求主權獨立。自從去年七月反政府軍組織「真主穆斯林游擊隊（Hizb ul Mujahideen）」的指揮官布爾汗．瓦尼（Burhan Wani）被政府軍槍殺以來，當地一直處於不安狀態。而於4月9日有八位民眾在示威時遭政府軍殺害，當地群情激憤，政府軍與人民的衝突更上層樓。政府因此以「被反政府人士濫用以煽動暴力」、「散佈令人反感的內容以擴散不滿情緒」等理由，封鎖22個社群軟體。

印度官方指控巴基斯坦支持當地的分離主義者，而巴基斯坦否認此點，且雙方都宣稱對喀什米爾全境擁有主權。

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