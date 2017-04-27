北韓雖緊迫　美司令仍強調中國軍事威脅

2017-04-27 01:28

〔中央社〕美國太平洋司令哈里斯首度在北韓危機期間出席國會聽證，他措辭謹慎，避免升高局勢。東北亞雖奪去目光，但他仍強調中國軍力現代化已超越防衛目的，旨在擊敗駐亞洲美軍。

哈里斯（Harry Harris）26日在北韓危機期間，出席聯邦眾議院軍事委員會「太平洋區安全挑戰的軍事評估」聽證會，北韓核武與彈道飛彈威脅，中國軍力快速提升，挑戰美國區域領導等是議員關注重點。

美軍如何軍事回應發展中的北韓核武計畫？南韓與駐美美軍在北韓攻擊下的生存力？美軍如何回應中國軍力現狀等敏感問題，哈里斯多迴避，表示僅能在不公開會議中說明這些問題。 哈里斯強調，北韓的洲際彈道飛彈與核武終將威脅美國。中國填海造島，根本改變南海實際與政治面貌。

他說，北京持續在東海壓迫日本，並升高對台外交與經濟壓力，計畫性的排除美國對亞太區域盟友的影響力。

此外，解放軍快速現代化，軍力顯然已超越單純防衛目的與區域性潛在需要。他說，「中國軍力現代化聚焦於對抗美軍的不對稱戰力優勢，擊敗駐亞洲美軍。」

哈里斯分析，中國的短期策略集中於建構戰鬥力，在爭議海域和空域取得地理優勢，限制各方的自由航行及飛行自由，實際執行宣稱的主權。

東北亞局勢急升，哈里斯首次在危機期間公開出席國會聽證，明顯調整用語，避免刺激各方，降低區域國家緊張疑慮。

不過他仍強調問題嚴重性，對中方對北韓能否發揮作用，持觀察態度，避免過度說明美方單獨行動的可能性。