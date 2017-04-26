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北韓最大演習畫面曝光 金正恩：打中了！百發百中！

300多門火砲齊發，金正恩表示超滿意。（圖擷自勞動新聞）

2017-04-26  18:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨天慶祝建軍85週年，在領導人金正恩親自視導下，狂射近400門大口徑火砲，被稱為「最大規模砲擊演習」，今天（26日）北韓官媒公開砲擊畫面，金正恩事後大讚，「打中了！百發百中！我們的仗打得真好！」

北韓官沒《勞動新聞》報導，北韓今天公開最大規模演訓畫面，並提到昨天金正恩視導情形，金正恩檢閱海軍、空軍與防空軍等砲兵武力，演訓中潛艇發射魚雷、轟炸機也投下大量炸彈。

另外海岸邊的300多門大口徑長程砲開砲畫面也曝光，金正恩看完後大讚，「「打中了！百發百中！」他也稱讚潛艇和戰鬥飛行員「仗打得真好！」至於參與演習士兵則誓言化身「1千萬支槍、1千萬個炸彈」保護他。

《韓聯社》報導也指出，部署在一線的火砲是緊急發生時最先使用的攻擊武器，最大射程約40至50公里，可覆蓋南韓首都圈北部和南部地區。

北韓人民軍總政治局長黃炳誓、總參謀長李明秀等人陪同金正恩參與演習。另外被傳遭撤職又復官的金元弘也有參加活動。

金正恩對演習結果超滿意。（圖擷自勞動新聞）

300多門長程火砲一字排開，畫面壯觀。（圖擷自勞動新聞）

演習出動潛艇發射魚雷。（圖擷自勞動新聞）

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