若北韓「射」過去... 日本民眾恐只有5分鐘可逃！
2017-04-26 12:37
〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島目前正處情勢緊張之際，日本民眾也因此人心惶惶！日本當局表示，若北韓朝日本發射飛彈，日本民眾恐怕只有10分鐘的準備時間；大阪市長長吉村洋文更表示，「民眾聽到空襲警報後，飛彈會將在4-5分鐘左右抵達」。
綜合媒體報導，擔任大阪市長的長吉村洋文上週向日本時報透露，由於飛彈離開發射台以前無法被偵測到，且偵測也需要花數分鐘，扣完這些時間，日本民眾真正聽到空襲警到以後，約四到五分鐘的時間，飛彈就會抵達。
日本各級政府正加強對民眾宣導逃生守則，並且在官方網站上提供相關資訊的查閱，查閱的日本民眾從3月的45萬人激增到4月的260萬人。此外，日本大崎市警報系統上週（19日）竟發生大烏龍，誤報有飛彈可能來襲，嚇壞一大票民眾。
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