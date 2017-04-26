| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
人保加碼 樂陞董座許金龍最快下午離開北所
 首頁 > 國際

美國機密情報：北韓每6到7週造1枚核彈

圖中北韓領導人金正恩前方的球狀物，被美國中情局稱為「迪斯可球」，據說是一枚縮小的核武。（路透資料照）

2017-04-26  11:58

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島核爆危機，引發國際關注。據美國專家研究和機密情報顯示，北韓只需每6到7週的時間，就能造出1枚核彈。

據《紐約時報》報導，美國之前認為北韓的核武和導彈的測試計畫，雖然令人擔憂，但沒有升級到衝突的必要，可是目前北韓的武器技術逐漸改善，將可能威脅到美國本土境內。史丹佛大學教授赫克（Siegfried S. Hecker）表示，目前北韓在逐步改進後，已讓彈頭不出幾年就能打到美國西雅圖。

赫克曾在1986年至1997年期間，擔任原子彈誕生地洛斯阿拉莫斯武器實驗室（Los Alamos）的主任，還曾獲准進入北韓考察相關設施7次。

美國官員表示，若沒有意外，川普任期結束前，北韓將會擁有50枚核彈，約是巴基斯坦的一半，而且北韓目前已了解如何縮小這些武器的尺寸，讓核彈能夠搭載到短程、中程導彈上。赫克表示，遠程武器除了讓體積更小、重量更輕外，還需要克服壓力和溫度上的許多難題，讓核彈能夠返回大氣層內。

報導提到，許多美國高級官員估計，北韓要解決這些問題，還需要4到5年時間，約落在2020年左右。赫克認為，任何時候都有可能演變成一場意外的核爆或其他災難，「危機已經到來。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 核彈 核武 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：美國機密情報：北韓每6到7週造1枚核彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.