美國機密情報：北韓每6到7週造1枚核彈

圖中北韓領導人金正恩前方的球狀物，被美國中情局稱為「迪斯可球」，據說是一枚縮小的核武。（路透資料照）

2017-04-26 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島核爆危機，引發國際關注。據美國專家研究和機密情報顯示，北韓只需每6到7週的時間，就能造出1枚核彈。

據《紐約時報》報導，美國之前認為北韓的核武和導彈的測試計畫，雖然令人擔憂，但沒有升級到衝突的必要，可是目前北韓的武器技術逐漸改善，將可能威脅到美國本土境內。史丹佛大學教授赫克（Siegfried S. Hecker）表示，目前北韓在逐步改進後，已讓彈頭不出幾年就能打到美國西雅圖。

赫克曾在1986年至1997年期間，擔任原子彈誕生地洛斯阿拉莫斯武器實驗室（Los Alamos）的主任，還曾獲准進入北韓考察相關設施7次。

美國官員表示，若沒有意外，川普任期結束前，北韓將會擁有50枚核彈，約是巴基斯坦的一半，而且北韓目前已了解如何縮小這些武器的尺寸，讓核彈能夠搭載到短程、中程導彈上。赫克表示，遠程武器除了讓體積更小、重量更輕外，還需要克服壓力和溫度上的許多難題，讓核彈能夠返回大氣層內。

報導提到，許多美國高級官員估計，北韓要解決這些問題，還需要4到5年時間，約落在2020年左右。赫克認為，任何時候都有可能演變成一場意外的核爆或其他災難，「危機已經到來。」