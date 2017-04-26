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偏僻小村發現黃金礦脈 上百人湧入、政府封鎖

2017-04-26  00:07

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸實皆省高林鎮（Kawlin）轄區內的拉爾卡（Larkar）村，有村民日前意外發現了黃金礦脈，消息傳出後，不少外地民眾聞風而來，紛紛湧入，人數接近200人，當局憂心挖掘過程引發意外，封鎖該地嚴令禁止挖掘，雖然如此，但仍有不少人偷偷摸摸開挖，只為一圓發財夢。

《緬甸時報》（Myanmar Times）報導，當地選出的國會議員「U Tin Soe」表示，金脈的面積沒有很廣，是在山頂，是拉爾卡村的村民發現的，山的另一側有條山溝，但現在挖金礦的人，卻是別的村莊的人。

他表示，眾多民眾湧入該地，爭相尋找黃金的狀況相當危險，他已經聯絡官員，告知可能會出現意外。

雖然拉爾卡村的管理人員目前已經封鎖發現黃金礦脈的地方，可是許多人卻躲在森林內，趁夜偷偷摸摸挖掘。據了解，管理人員只會在白天監視該地，因為發現黃金礦脈的地方相當偏遠，位於荒山野嶺，在距離村莊2英里（約3.21公里）遠的森林內。

而在23日，約有200人爬上山，但只有8人被抓到在挖黃金。

當地官員，以及林業、礦業部門的官員，在24日組成團隊，到該地區進行調查，目前調查仍在持續當中，這條黃金礦脈未來的處置方式，還得看之後政府的決定。

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  • 緬甸某個小村莊發現了黃金礦脈，不少人湧入挖掘。（圖擷取自緬甸時報）

    緬甸某個小村莊發現了黃金礦脈，不少人湧入挖掘。（圖擷取自緬甸時報）

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