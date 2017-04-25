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舊金山灣區人賺超多 年收不到300萬就是低收入

舊金山灣區。（路透）

2017-04-25  21:58

〔即時新聞／綜合報導〕不同城市對於低收入的標準不同，最近一項由美國官方公布的數據指出，在舊金山灣區（San Francisco Bay Area），低收入家庭的標準是年收10.5萬美元（約318萬元新台幣）。

綜合報導指出，美國聯邦政府的資料顯示，有些住在舊金山灣區、年薪有6位數的家庭，可能會被視為低收入戶。而最近由美國住房及城市發展部（Department of Housing and Urban Development）公布的2017年數據更明確指出當地低收入標準，舊金山灣區、一家共有4口的家庭如果年收低於10.5萬美元（約318萬元新台幣），就是低收入戶。

不過舊金山灣區附近的阿拉米達（Alameda）或康特拉科斯塔縣（Contra Costa County）居民的年收入就沒有舊金山灣區這麼高，這兩地的低收入標準是年收入8萬美元（約243萬元新台幣）。

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