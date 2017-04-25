太空人淨化尿液當水喝 川普：還好不是我喝

NASA女太空人佩吉打破美國太空人在太空中最久紀錄。（圖擷自gizmodo）

2017-04-25 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普視訊祝賀國家航空暨太空總署（NASA）女太空人佩吉（Peggy Whitson）打破紀錄，成為在太空待最久的美國太空人，佩吉也向川普分享表示水資源在太空非常珍貴，因此會將人體排出的尿液透過淨化後再利用變成飲用水，川普聽聞後開玩笑表示「還好要喝的人不是我」。

綜合外媒報導，川普祝賀NASA女太空人佩吉打破美國太空人在太空中待最久的紀錄，川普先是詢問她破紀錄感想如何，隨後問道在太空這麼久的時間，學習到哪些東西，佩吉表示水資源在太空環境是非常珍貴的，因此他們在國際太空站（ISS）研究將尿液淨化後飲用，其實沒有想像中那麼糟。

川普聽聞後先是笑說：「我很高興能知道這些」，隨即開玩笑表示：「幸好要喝的人是你們不是我」。

太空人費雪（Jack Fischer）與魯賓斯（Kate Rubins）也與佩吉一起參與此次視訊。剛成為白宮顧問不久的第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）則在旁陪同川普。