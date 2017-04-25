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備戰狀態！日媒：中國在朝鮮邊界部署10萬兵力

中韓邊界局勢升高，日媒報導，據傳今天上午中韓邊境地區已部署10萬規模的中國部隊。（法新社資料照）

2017-04-25  07:57

〔即時新聞／綜合報導〕外傳北韓恐於今天（25日）「建軍節」85週年之際，進行第六次核試爆或試射彈道飛彈，國際社會都相當關注。日本《讀賣新聞》今報導，中國軍隊已假設朝鮮半島局勢生變，似乎已升高邊界的警戒級別。

《讀賣新聞》報導，根據中國軍方不同消息管道，中國軍隊在4月中旬起進入第二級備戰，此警戒層級僅次於臨戰狀態。據傳今天上午中韓邊境地區已部署10萬規模的中國部隊。

報導提到，根據中國國防部2013年發表的白皮書，二級戰備態勢是三階段戰備態勢中的第二高層級。當確定該國的直接軍事威脅達到一定水平，就開始準備武器、官兵禁止外出、強化值勤態勢。

據傳北韓可能進行第六次核試爆或試射彈道飛彈。（路透資料照）

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