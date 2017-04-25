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川普新人事 福斯女主播任國務院發言人

2017-04-25  00:30

〔中央社〕國務院今天公布，福斯新聞網晨間新聞主播諾爾特（Heather Nauert）將擔任國務院發言人。

美國總統川普上任近百日，在外交事務上、國務院新的人事任命案開始陸續到位。

國務院稍早在新聞稿中公布，出身新聞界的諾爾特將擔任發言人一職。

早前，國務卿提勒森曾向川普提出，希望雷根時代擔任人權與人道事務的助理國務卿艾布蘭（Elliott Abrams）能接下副國務卿一職，但遭川普打回票；川普上任將滿百日，然而，國務院許多部門資深官員的重要職位，至今仍是前總統歐巴馬時代任命的資深事務官代理。

像是職業外交官出身的現任國務院代理發言人唐納（Mark Toner）在川普上任後、就從副發言人擔任代理發言人的角色，儘管前任與現任總統在眾多外交事務上有著南轅北轍的不同立場，但他仍堅守分際與職責，扮演國務院對外溝通的角色。

諾爾特新聞工作資歷有15年，她從哥倫比亞大學新聞研究所畢業後、就加入立場傾向偏右派的福斯新聞網，加入國務院前擔任福斯晨間新聞主播；在成為福斯新聞主播前、她曾任美國廣播公司新聞網（ABC News）特派員，曾參與報導「911恐怖攻擊事件」及伊拉克戰爭。

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