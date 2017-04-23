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全都被拍到了！ 揭密金正恩的極樂世界

衞星圖上可看到游泳池、滑水道和足球場。（圖取自每日郵報）

2017-04-23  06:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩的動向受到世界關注，最近有衛星圖拍到他的祕密樂園，在樂園中各式各樣的遊樂設施都有，就像是一座迪士尼樂園！

英國《每日郵報》報導，衞星圖上可看到60公尺長的海上游泳池以及沙灘別墅，也有水上溜滑梯和足球場、籃球場、沙灘排球場，和不少遊樂設施，甚至還有豪華遊艇，該地在北韓元山市，占地相當廣。

另外，在北韓外海56公里處還有3個小島，疑似也是金正恩的渡假勝地，附近也有豪華遊艇停靠。

美國前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）曾透露，在2013年到北韓訪問，就有到過金正恩的度假村，當時有很多人陪在金正恩身邊，一邊喝著酒有說有笑，相當享受。

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  • 樂園中也有沙灘排球。（圖取自每日郵報）

    樂園中也有沙灘排球。（圖取自每日郵報）

  • 照片中停靠豪華遊艇。（圖取自每日郵報）

    照片中停靠豪華遊艇。（圖取自每日郵報）

  • 港口有許多小船，報導指出，這些小船應該是給高官權貴使用的。（圖取自每日郵報）

    港口有許多小船，報導指出，這些小船應該是給高官權貴使用的。（圖取自每日郵報）

  • 傳北韓外海3小島，是金正恩與高官權貴的渡假勝地。（圖取自每日郵報）

    傳北韓外海3小島，是金正恩與高官權貴的渡假勝地。（圖取自每日郵報）

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