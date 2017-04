名牌包酷似IKEA購物袋 一個要賣你6萬5

2017-04-23 00:04

〔即時新聞/綜合報導〕法國精品巴黎世家「Balenciaga」本季推出一款新包包,由於外觀酷似宜家家居(IKEA)的藍色尼龍購物袋,要價卻超過新台幣6萬5(2145美元),引發外界議論。

外媒報導指出,以「機車包」聞名的「Balenciaga」本季推出的一款新包包近日引發外界討論,但討論的焦點卻是因為,要價超過6萬5的包包,外型卻與IKEA藍色購物袋十分相像,就連IKEA也表示兩者實在太像,並大讚沒有其他袋子比巨大的藍色購物袋更實用。

更巧妙的是,「Balenciaga」還出了黃色的同系列包包,與IKEA的購物袋再次撞色,只是「Balenciaga」這款包包的材質是鏡面漆皮,而IKEA的則是輕薄耐用的聚丙烯材質,但以價格來說,IKEA的購物袋要價不到30塊,跟這個名牌包價差超過2000倍。

Who wore it better? Balenciaga or IKEA? pic.twitter.com/LCB9Qri2xN