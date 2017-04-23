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名牌包酷似IKEA購物袋 一個要賣你6萬5

法國精品巴黎世家「Balenciaga」本季推出一款新包包（圖右），由於外觀酷似IKEA（圖左）的藍色尼龍購物袋，引發外界討論。（圖擷自網路，本報合成）

2017-04-23  00:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國精品巴黎世家「Balenciaga」本季推出一款新包包，由於外觀酷似宜家家居（IKEA）的藍色尼龍購物袋，要價卻超過新台幣6萬5（2145美元），引發外界議論。

外媒報導指出，以「機車包」聞名的「Balenciaga」本季推出的一款新包包近日引發外界討論，但討論的焦點卻是因為，要價超過6萬5的包包，外型卻與IKEA藍色購物袋十分相像，就連IKEA也表示兩者實在太像，並大讚沒有其他袋子比巨大的藍色購物袋更實用。

更巧妙的是，「Balenciaga」還出了黃色的同系列包包，與IKEA的購物袋再次撞色，只是「Balenciaga」這款包包的材質是鏡面漆皮，而IKEA的則是輕薄耐用的聚丙烯材質，但以價格來說，IKEA的購物袋要價不到30塊，跟這個名牌包價差超過2000倍。

相關連結請見：

這款巴黎世家新推出的包包要價超過6萬5。（圖擷自「Balenciaga」網站）

巴黎世家也推出了黃色的同系列包包，與IKEA的購物袋再次撞色。（圖擷自「Balenciaga」網站）

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相關關鍵字： Balenciaga IKEA 名牌 名牌包 巴黎世家 模仿
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