名牌包酷似IKEA購物袋 一個要賣你6萬5

法國精品巴黎世家「Balenciaga」本季推出一款新包包（圖右），由於外觀酷似IKEA（圖左）的藍色尼龍購物袋，引發外界討論。（圖擷自網路，本報合成）

2017-04-23 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國精品巴黎世家「Balenciaga」本季推出一款新包包，由於外觀酷似宜家家居（IKEA）的藍色尼龍購物袋，要價卻超過新台幣6萬5（2145美元），引發外界議論。

外媒報導指出，以「機車包」聞名的「Balenciaga」本季推出的一款新包包近日引發外界討論，但討論的焦點卻是因為，要價超過6萬5的包包，外型卻與IKEA藍色購物袋十分相像，就連IKEA也表示兩者實在太像，並大讚沒有其他袋子比巨大的藍色購物袋更實用。

更巧妙的是，「Balenciaga」還出了黃色的同系列包包，與IKEA的購物袋再次撞色，只是「Balenciaga」這款包包的材質是鏡面漆皮，而IKEA的則是輕薄耐用的聚丙烯材質，但以價格來說，IKEA的購物袋要價不到30塊，跟這個名牌包價差超過2000倍。

相關連結請見：

Who wore it better? Balenciaga or IKEA? pic.twitter.com/LCB9Qri2xN — Mikael Pawlo （@mpawlo） April 18, 2017

Newly Launched $2,145 Luxurious Bag Looks Just Like A $99Cents IKEA Shopping Bag https://t.co/1i3925hbSs — Sylvia Burza （@MsBurza） April 19, 2017

這款巴黎世家新推出的包包要價超過6萬5。（圖擷自「Balenciaga」網站）