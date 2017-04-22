95歲阿嬤超時尚 搖身成為網紅模特兒

奧地利維也納95歲的老奶奶史托柏格（Ernestine Stollberg）超時尚，成為爆紅模特兒。（圖擷自Kurier網站）

2017-04-22 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕95歲阿嬤也能當模特兒！住在奧地利維也納的老奶奶史托柏格（Ernestine Stollberg），經常到住家附近的「Park」服裝概念店拜訪店主好友，此時店內的設計師斯特拉瑟（Markus Strasser）發現史托柏格身上的驚人氣質，運用iPhone幫她拍下照片後，讓史托柏格一舉爆紅。

據美國時尚雜誌《VOGUE》報導，斯特拉瑟透露，老奶奶身上有一種自然的光彩，如果讓她穿上非常優雅的衣物，她立刻會展現優雅的姿態；反過來說，如果把一些很酷的衣物放在她身上，那麼老奶奶也會立刻展現出相應的韻味。

史托柏格幾乎每天上午11時到「Park」聊天，下午6時才離開，斯特拉瑟會在大約10分鐘左右的空檔時間，用智慧型手機為老奶奶拍攝。對於史托柏格來說，被當成模特兒其實是得心應手的事，因為她在1930年代，是猶太舞團的一份子。曾經身為舞蹈家的經歷，讓她面對鏡頭時相當自然。